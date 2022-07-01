Directorio de empresas
Shift5
Shift5 Salarios

El salario de Shift5 varía desde $175,272 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $335,921 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shift5. Última actualización: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ventas
$336K
Ingeniero de Software
$175K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Shift5 es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $335,921. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Shift5 es $255,597.

Otros recursos

