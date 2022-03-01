Directorio de empresas
Schrödinger
Schrödinger Salarios

El salario de Schrödinger varía desde $29,678 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más bajo hasta $207,060 para un Gerente de Producto en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Schrödinger. Última actualización: 11/15/2025

Ingeniero de Software
Median $171K
Tecnólogo de la Información (TI)
$144K
Gerente de Producto
$207K

Gerente de Proyecto
$199K
Arquitecto de Soluciones
$29.7K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Schrödinger, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Schrödinger es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $207,060. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Schrödinger es $171,000.

