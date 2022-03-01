Directorio de Empresas
Ryanair
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Ryanair Salarios

El rango salarial de Ryanair oscila entre $23,880 en compensación total anual para un Diseñador de Productos en el extremo inferior y $140,295 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ryanair. Última actualización: 8/14/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $56.4K
Reclutador
Median $41K
Analista de Negocios
$34.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Científico de Datos
$34K
Diseñador de Productos
$23.9K
Gerente de Producto
$140K
Operaciones de Ingresos
$76.3K
Arquitecto de Soluciones
$107K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Ryanair es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $140,295. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ryanair es $48,739.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Ryanair

Empresas Relacionadas

  • FINEOS
  • Cerner
  • Airtel India
  • Ameren
  • Santander UK
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos