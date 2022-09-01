Directorio de empresas
Precision Castparts
Precision Castparts Salarios

El salario de Precision Castparts varía desde $72,471 en compensación total por año para un Contador en el nivel más bajo hasta $196,980 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Precision Castparts. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Ingeniero Mecánico
Median $103K
Contador
$72.5K
Científico de Datos
$197K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Precision Castparts is Científico de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,980. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Precision Castparts is $103,000.

