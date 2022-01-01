Omio Salarios

El rango salarial de Omio oscila entre $62,896 en compensación total anual para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $135,567 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Omio . Última actualización: 8/11/2025