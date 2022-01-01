Directorio de empresas
Notion
Notion Salarios

El salario de Notion varía desde $69,964 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el nivel más bajo hasta $531,500 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Notion. Última actualización: 10/23/2025

Ingeniero de Software
L1 $231K
L3 $382K
L4 $532K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $186K
Diseñador de Productos
Median $440K

Gerente de Productos
Median $395K
Ventas
Median $230K
Contador
$90.5K
Gerente de Operaciones Comerciales
$226K
Analista de Negocios
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Recursos Humanos
$70K
Marketing
$175K
Gerente de Programas
$187K
Reclutador
$209K
Gerente de Ingeniería de Software
$128K
Compensaciones Totales
$186K
Investigador UX
$170K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Notion, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Notion es Ingeniero de Software at the L4 level con una compensación total anual de $531,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Notion es $202,475.

