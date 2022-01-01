Directorio de empresas
NEXT Trucking
NEXT Trucking Salarios

El salario de NEXT Trucking varía desde $100,500 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el nivel más bajo hasta $180,000 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NEXT Trucking. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Gerente de Productos
Median $180K
Analista de Negocios
$101K
Diseñador de Productos
$162K

Ingeniero de Software
$164K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en NEXT Trucking es Gerente de Productos con una compensación total anual de $180,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en NEXT Trucking es $162,938.

