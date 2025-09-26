Directorio de empresas
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United Kingdom en Jaguar Land Rover totaliza £41.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jaguar Land Rover. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
Jaguar Land Rover
Data Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Total por año
£41.8K
Nivel
L2
Salario base
£39.9K
Stock (/yr)
£0
Bono
£1.9K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Jaguar Land Rover?

£122K

Últimas Contribuciones de Salarios
Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Jaguar Land Rover in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £77,314. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jaguar Land Rover for the Ingeniero de Software role in United Kingdom is £40,209.

Otros recursos