Jabil
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

Jabil Ingeniero de Hardware Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in Taiwan en Jabil totaliza NT$1.94M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jabil. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Total por año
NT$1.94M
Nivel
4
Salario base
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Jabil?

NT$5.09M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Hardware at Jabil in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$2,256,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jabil for the Ingeniero de Hardware role in Taiwan is NT$1,896,510.

