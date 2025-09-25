La compensación total promedio de Compensaciones Totales in Canada en Instacart varía desde CA$231K hasta CA$329K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025
Compensación Total Promedio
En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años:
50% se consolida en el 1st-AÑO (50.00% anual)
50% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)