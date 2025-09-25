Directorio de empresas
Instacart
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

Instacart Analista Financiero Salarios

La compensación de Analista Financiero in United States en Instacart totaliza $210K por year para L5. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$179K - $209K
United States
Rango Común
Rango Posible
$166K$179K$209K$232K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años:

  • 50% se consolida en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Instacart in United States tiene una compensación total anual de $232,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Instacart para el puesto de Analista Financiero in United States es $165,750.

Otros recursos