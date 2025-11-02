Directorio de empresas
Impossible Foods
Impossible Foods Ingeniero Químico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Químico in United States en Impossible Foods varía desde $177K hasta $259K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Impossible Foods. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$204K - $232K
United States
Rango Común
Rango Posible
$177K$204K$232K$259K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Impossible Foods, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Químico en Impossible Foods in United States tiene una compensación total anual de $258,538. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Impossible Foods para el puesto de Ingeniero Químico in United States es $177,471.

Otros recursos