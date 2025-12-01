Directorio de empresas
La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in India en Icertis varía desde ₹570K hasta ₹810K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Icertis. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$7.4K - $8.4K
India
Rango Común
Rango Posible
$6.5K$7.4K$8.4K$9.3K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Icertis, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en Icertis in India tiene una compensación total anual de ₹810,134. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Icertis para el puesto de Capitalista de Riesgo in India es ₹569,840.

Otros recursos

