HERE Technologies
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

HERE Technologies Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en HERE Technologies varía desde ₹3.69M por year para L5 hasta ₹5.61M por year para L9. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2.2M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de HERE Technologies. Última actualización: 9/25/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
Software Engineer I(Nivel Inicial)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en HERE Technologies?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

