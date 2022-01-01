Directorio de empresas
GameStop
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

GameStop Salarios

El salario de GameStop varía desde $35,183 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $165,825 para un Analista de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GameStop. Última actualización: 8/27/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $135K
Analista de Negocios
$149K
Analista de Datos
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Científico de Datos
$161K
Operaciones de Marketing
$48.5K
Ingeniero Mecánico
$119K
Gerente de Productos
$133K
Gerente de Programas
$154K
Ventas
$35.2K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Consolidación

5%

AÑO 1

15%

AÑO 2

40%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En GameStop, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 5% se consolida en el 1st-AÑO (5.00% anual)

  • 15% se consolida en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se consolida en el 3rd-AÑO (20.00% semestral)

  • 40% se consolida en el 4th-AÑO (20.00% semestral)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en GameStop es Analista de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $165,825. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en GameStop es $135,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para GameStop

Empresas relacionadas

  • Electronic Arts
  • Grubhub
  • Nordstrom
  • Wayfair
  • Macy's
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos