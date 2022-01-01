FTI Consulting Salarios

Directorio de Empresas
El rango salarial de FTI Consulting oscila entre $87,435 en compensación total anual para un Contador en el extremo inferior y $362,500 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de FTI Consulting. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Consultor de Gestión
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Contador
$87.4K
Analista de Negocios
$189K

Analista de Datos
$101K
Recursos Humanos
$90.5K
Marketing
$153K
Ingeniero de Software
$96K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en FTI Consulting es Consultor de Gestión at the L5 level con una compensación total anual de $362,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en FTI Consulting es $135,188.

