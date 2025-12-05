Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Ireland en Fenergo totaliza €108K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fenergo. Última actualización: 12/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Fenergo
Solution Architect
Dublin, DN, Ireland
Total por año
$125K
Nivel
-
Salario base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
10 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Fenergo in Ireland tiene una compensación total anual de €133,207. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Fenergo para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Ireland es €116,944.

Otros recursos

