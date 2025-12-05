Directorio de empresas
FD Technologies
FD Technologies Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Canada en FD Technologies varía desde CA$66K hasta CA$95.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de FD Technologies. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$54.2K - $63K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$47.8K$54.2K$63K$69.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en FD Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en FD Technologies in Canada tiene una compensación total anual de CA$95,796. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en FD Technologies para el puesto de Recursos Humanos in Canada es CA$66,010.

Otros recursos

