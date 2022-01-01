Directorio de Empresas
Exabeam
Exabeam Salarios

El rango salarial de Exabeam oscila entre $106,530 en compensación total anual para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior y $452,250 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Exabeam. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $243K
Gerente de Producto
Median $320K
Éxito del Cliente
$132K

Tecnólogo de Información (TI)
$107K
Marketing
$241K
Diseñador de Productos
$240K
Gerente de Proyecto
$452K
Ventas
$118K
Gerente de Ingeniería de Software
$191K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Exabeam es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $452,250. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Exabeam es $240,293.

