La compensación de Arquitecto de Soluciones in Canada en Ericsson varía desde CA$142K por year para JS6 hasta CA$157K por year para JS7. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$158K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ericsson. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$142K
CA$127K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Ver 2 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Títulos Incluidos

Arquitecto Cloud

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Ericsson in Canada tiene una compensación total anual de CA$177,873. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ericsson para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Canada es CA$158,035.

