Directorio de Empresas
DPR Construction
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

DPR Construction Salarios

El rango salarial de DPR Construction oscila entre $113,430 en compensación total anual para un Ingeniero de Ventas en el extremo inferior y $183,600 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DPR Construction. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Proyecto
Median $156K
Ingeniero Civil
Median $114K

Ingeniero de Construcción

Analista de Negocios
$171K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analista de Datos
$117K
Gerente de Producto
$184K
Gerente de Programa
$168K
Ingeniero de Ventas
$113K
Gerente de Programa Técnico
$131K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en DPR Construction es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $183,600. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en DPR Construction es $143,371.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para DPR Construction

Empresas Relacionadas

  • Union Bank
  • Hawke Media
  • Grant Street Group
  • Litify
  • Bechtel
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos