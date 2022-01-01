Directorio de empresas
Cognosante Salarios

El salario de Cognosante varía desde $63,750 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el nivel más bajo hasta $128,156 para un Consultor en Gestión en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cognosante. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Consultor en Gestión
$128K
Analista de Ciberseguridad
$63.8K
Ingeniero de Software
Median $115K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Cognosante es Consultor en Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $128,156. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cognosante es $115,000.

