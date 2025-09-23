La compensación de Ingeniero de Software in United States en Citadel varía desde $405K por year para L1 hasta $608K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $525K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/23/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
