Directorio de Empresas
CFGI
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

CFGI Salarios

El rango salarial de CFGI oscila entre $84,575 en compensación total anual para un Analista Financiero en el extremo inferior y $131,340 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CFGI. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Contador
$114K
Analista Financiero
$84.6K
Consultor de Gestión
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en CFGI es Consultor de Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $131,340. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en CFGI es $114,240.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para CFGI

Empresas Relacionadas

  • Tiger Analytics
  • Cogito
  • BCG
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos