
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

Bosch Global Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación de Ingeniero de Hardware in Germany en Bosch Global varía desde €81K por year para EG12 hasta €98.9K por year para EG16. El paquete de compensación year mediano in Germany totaliza €100K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
EG12
€81K
€75.6K
€0
€5.4K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.7K
€88.6K
€0
€9.1K
Ver 1 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Bosch Global?

Títulos Incluidos

Ingeniero ASIC

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Hardware at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €121,100. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Ingeniero de Hardware role in Germany is €101,143.

Otros recursos