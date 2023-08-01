Directorio de empresas
BC Hydro
BC Hydro Salarios

El salario de BC Hydro varía desde $64,604 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el nivel más bajo hasta $96,767 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BC Hydro. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero Eléctrico
$89.1K
Recursos Humanos
$65.5K
Ingeniero Mecánico
$64.6K

Gerente de Proyectos
$68.3K
Gerente de Programas Técnicos
$96.8K
El puesto con mayor remuneración reportado en BC Hydro es Gerente de Programas Técnicos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $96,767. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en BC Hydro es $68,290.

