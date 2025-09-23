Directorio de empresas
Autodesk Gerente de Diseño de Productos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Productos in United States en Autodesk varía desde $245K hasta $341K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$262K - $309K
United States
Rango Común
Rango Posible
$245K$262K$309K$341K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Diseño de Productos en Autodesk in United States tiene una compensación total anual de $341,172. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Autodesk para el puesto de Gerente de Diseño de Productos in United States es $244,944.

