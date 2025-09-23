Directorio de empresas
Autodesk
Autodesk Científico de Datos Salarios

La compensación de Científico de Datos in United States en Autodesk varía desde $160K por year para P2 hasta $192K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $150K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
Ver 2 Más Niveles
$160K

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Preguntas Frecuentes

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Científico de Datos bij Autodesk in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $208,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Autodesk voor de Científico de Datos functie in United States is $163,000.

