Apple
  Salarios
  Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Apple Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Apple varía desde $173K por year para ICT2 hasta $744K por year para ICT6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $345K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
ICT2
Junior Software Engineer(Nivel Inicial)
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
Software Engineer
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
Senior Software Engineer
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (12.50% semestral)

Ingeniero iOS

Ingeniero de Software Móvil

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Ingeniero de Sistemas

Ingeniero de Software de Videojuegos

Desarrollador Advocate

Científico de Investigación

Ingeniero de Software de Sistemas Embebidos

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Apple in United States tiene una compensación total anual de $744,057. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Apple para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $337,000.

