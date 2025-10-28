Apple Diseñador de Producto Salarios

La compensación de Diseñador de Producto in United States en Apple varía desde $157K por year para ICT2 hasta $909K por year para ICT6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $295K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono ICT2 Junior Product Designer $157K $143K $10.6K $3.9K ICT3 Product Designer $231K $163K $57.6K $10.4K ICT4 Senior Product Designer $301K $195K $85.2K $21.2K ICT5 $457K $236K $180K $41.3K Ver 1 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 12.50 % semestral )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 12.50 % semestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 12.50 % semestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 12.50 % semestral ) 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Apple, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Apple ?

