AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Salarios

El salario de AmeriHealth Caritas varía desde $87,312 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $155,220 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AmeriHealth Caritas. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Actuario
$152K
Analista de Datos
$87.3K
Ingeniero de Software
$133K

Arquitecto de Soluciones
$155K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en AmeriHealth Caritas es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $155,220. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en AmeriHealth Caritas es $142,250.

