7-Eleven
7-Eleven Salarios

El salario de 7-Eleven varía desde $13,345 en compensación total por año para un Contador en el nivel más bajo hasta $189,750 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 7-Eleven. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Productos
Median $178K
Analista de Datos
Median $90K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $190K
Diseñador de Productos
Median $120K
Contador
$13.3K
Analista de Negocios
$86.4K
Ajustador de Reclamos
$99.5K
Servicio al Cliente
$37.7K
Científico de Datos
$126K
Analista Financiero
$98.5K
Ingeniero de Hardware
$131K
Recursos Humanos
$119K
Tecnólogo en Informática (TI)
$32.2K
Marketing
$181K
Gerente de Diseño de Productos
$156K
Gerente de Proyectos
$39.6K
Ventas
$45K
Arquitecto de Soluciones
$127K
Capitalista de Riesgo
$15.7K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en 7-Eleven es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $189,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 7-Eleven es $119,400.

