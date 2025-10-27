Directorio de empresas
3M Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in Costa Rica en 3M varía desde CRC 10.83M hasta CRC 15.45M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

CRC 12.41M - CRC 14.52M
Costa Rica
Rango Común
Rango Posible
CRC 10.83MCRC 12.41MCRC 14.52MCRC 15.45M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

0%

AÑO 1

0%

AÑO 2

100 %

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 0% se consolida en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 0% se consolida en el 2nd-AÑO (0.00% anual)

  • 100% se consolida en el 3rd-AÑO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en 3M in Costa Rica tiene una compensación total anual de CRC 15,449,197. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 3M para el puesto de Contador in Costa Rica es CRC 10,827,642.

