10x Banking
10x Banking Salarios

El salario de 10x Banking varía desde $112,746 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $317,800 para un Tecnólogo en Informática (TI) en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 10x Banking. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $113K

Ingeniero de Software Backend

Tecnólogo en Informática (TI)
$318K
Gerente de Productos
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Ingeniería de Software
$123K
Arquitecto de Soluciones
$198K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en 10x Banking es Tecnólogo en Informática (TI) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $317,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en 10x Banking es $162,499.

