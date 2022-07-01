Κατάλογος Εταιρειών
Wisk Μισθοί

Ο μισθός της Wisk κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $232,155 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wisk. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $176K
Αεροδιαστημικός Μηχανικός
$153K
Μηχανικός Υλικού
$232K

Ανθρώπινοι Πόροι
$133K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$216K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$101K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Wisk είναι Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $232,155. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Wisk είναι $164,130.

