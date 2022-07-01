Wisk Μισθοί

Ο μισθός της Wisk κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $232,155 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wisk . Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025