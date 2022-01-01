Κατάλογος Εταιρειών
Wabtec
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Wabtec Μισθοί

Ο μισθός της Wabtec κυμαίνεται από $45,531 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $144,469 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Wabtec. Τελευταία ενημέρωση: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $105K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $90.2K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $123K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $113K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$45.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$98.5K
Διευθυντής Έργων
$142K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$144K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Wabtec είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $144,469. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Wabtec είναι $109,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Wabtec

Σχετικές Εταιρείες

  • Boeing
  • Ford Motor
  • GlobalFoundries
  • BNY Mellon
  • Boxed
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι