Trigent Software Μισθοί

Ο μισθός της Trigent Software κυμαίνεται από $3,533 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $7,239 για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Trigent Software . Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025