Κατάλογος Εταιρειών
Trigent Software
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Trigent Software Μισθοί

Ο μισθός της Trigent Software κυμαίνεται από $3,533 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $7,239 για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Trigent Software. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Εξυπηρέτηση Πελατών
$7.2K
Μηχανικός Λογισμικού
$3.5K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Trigent Software είναι Εξυπηρέτηση Πελατών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $7,239. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Trigent Software είναι $5,386.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Trigent Software

Σχετικές Εταιρείες

  • Amazon
  • DoorDash
  • Roblox
  • Spotify
  • Netflix
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/trigent-software/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.