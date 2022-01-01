Κατάλογος Εταιρειών
TransUnion
TransUnion Μισθοί

Ο μισθός της TransUnion κυμαίνεται από $10,548 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $300,000 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Επιστήμονας Δεδομένων
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Μηχανικός Λογισμικού
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διαχειριστής Προϊόντος
L2 $113K
L4 $179K

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $184K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $99.5K
Πωλήσεις
Median $300K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$123K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$140K
Αναλυτής Δεδομένων
$116K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Νομικός
$114K
Σύμβουλος Διοίκησης
$101K
Μάρκετινγκ
$231K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$88.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$97.5K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$140K
Διαχειριστής Έργων
Median $149K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$110K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$184K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$169K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην TransUnion είναι Πωλήσεις με ετήσια συνολική αμοιβή $300,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην TransUnion είναι $122,610.

