Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in India στην ThoughtWorks κυμαίνεται από ₹2.78M ανά year για Senior Product Manager έως ₹7.17M ανά year για Principal Product Manager. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹3.46M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ThoughtWorks. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην ThoughtWorks in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹7,369,842. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ThoughtWorks για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in India είναι ₹3,455,685.

