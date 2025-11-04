Κατάλογος Εταιρειών
Thought Industries Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in United States στην Thought Industries ανέρχεται σε $90K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Thought Industries. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Thought Industries
Technical Product Manger
Philadelphia, PA
Σύνολο ανά έτος
$90K
Επίπεδο
L1
Βάση
$90K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Thought Industries?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Thought Industries in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $90,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thought Industries για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in United States είναι $90,000.

