Thales
Thales Μισθοί

Ο μισθός της Thales κυμαίνεται από $20,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $176,880 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thales. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $73K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $40.2K
Πωλήσεις
Median $161K
Διοικητικός Βοηθός
$48.8K
Αεροδιαστημικός Μηχανικός
$76K
Χημικός Μηχανικός
$20.5K

Μηχανικός Έρευνας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$66.9K
Μηχανικός Υλικού
$23.5K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$20.1K
Νομικός
$64.1K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$86.5K
Οπτικός Μηχανικός
$41.9K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$175K
Διαχειριστής Προϊόντος
$65K
Διαχειριστής Έργων
$90.8K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$177K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$52.7K
Τεχνικός Συγγραφέας
$44K
Ερευνητής UX
$70.7K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Thales είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $176,880. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Thales είναι $65,001.

