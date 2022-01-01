Thales Μισθοί

Ο μισθός της Thales κυμαίνεται από $20,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $176,880 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Thales . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025