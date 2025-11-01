Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Πωλήσεων in India στην Tata Consultancy Services κυμαίνεται από ₹559K έως ₹814K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Tata Consultancy Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹642K - ₹731K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹559K₹642K₹731K₹814K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Tata Consultancy Services, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Πωλήσεων στην Tata Consultancy Services in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹814,196. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Tata Consultancy Services για τον ρόλο Μηχανικός Πωλήσεων in India είναι ₹558,897.

Άλλοι Πόροι