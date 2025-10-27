Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Sleep Number κυμαίνεται από $338K έως $480K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sleep Number. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
Στην Sleep Number, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)
33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.00% ετησίως)