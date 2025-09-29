Κατάλογος Εταιρειών
ServiceNow
ServiceNow Εταιρική Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Εταιρική Ανάπτυξη στην ServiceNow κυμαίνεται από $131K έως $187K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ServiceNow. Τελευταία ενημέρωση: 9/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$150K - $176K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$131K$150K$176K$187K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ServiceNow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Εταιρική Ανάπτυξη på ServiceNow ligger på en årlig total ersättning på $187,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ServiceNow för Εταιρική Ανάπτυξη rollen är $131,200.

Άλλοι Πόροι