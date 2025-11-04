Κατάλογος Εταιρειών
SecurityScorecard
SecurityScorecard Εξυπηρέτηση Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Εξυπηρέτηση Πελατών in Canada στην SecurityScorecard κυμαίνεται από CA$54.5K έως CA$77.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SecurityScorecard. Τελευταία ενημέρωση: 11/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$62.5K - CA$73.1K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$54.5KCA$62.5KCA$73.1KCA$77.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SecurityScorecard?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εξυπηρέτηση Πελατών στην SecurityScorecard in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$77,770. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SecurityScorecard για τον ρόλο Εξυπηρέτηση Πελατών in Canada είναι CA$54,505.

Άλλοι Πόροι