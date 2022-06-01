Κατάλογος Εταιρειών
SADA
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

SADA Μισθοί

Ο μισθός της SADA κυμαίνεται από $21,128 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαφημιστικός Συγγραφέας στο χαμηλό άκρο έως $295,515 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SADA. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $175K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $230K
Αναλογιστής
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Διαφημιστικός Συγγραφέας
$21.1K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$40.8K
Ανθρώπινοι Πόροι
$148K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$101K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$43.4K
Διαχειριστής Έργων
$138K
Πωλήσεις
$160K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$224K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$296K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at SADA is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $295,515. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SADA is $142,973.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την SADA

Σχετικές Εταιρείες

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι