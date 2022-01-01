Κατάλογος Εταιρειών
Relativity
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Relativity Μισθοί

Ο μισθός της Relativity κυμαίνεται από $102,060 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $298,500 για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Relativity. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $140K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $210K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $119K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$299K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$217K
Επιστήμονας Δεδομένων
$147K
Μάρκετινγκ
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Ερευνητής UX
$110K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

5%

ΕΤΟΣ 1

15%

ΕΤΟΣ 2

30%

ΕΤΟΣ 3

50%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Relativity, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 5% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (5.00% ετησίως)

  • 15% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (30.00% ετησίως)

  • 50% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (50.00% ετησίως)

Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Relativity είναι Επιχειρησιακές Λειτουργίες at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $298,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Relativity είναι $147,131.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Relativity

Σχετικές Εταιρείες

  • Sema4
  • SpyCloud
  • Azavea
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι