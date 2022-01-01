Relativity Μισθοί

Ο μισθός της Relativity κυμαίνεται από $102,060 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $298,500 για έναν Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Relativity . Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025