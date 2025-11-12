Κατάλογος Εταιρειών
Qorvo
Qorvo Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων in United States στην Qorvo ανέρχεται σε $150K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Qorvo. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Qorvo
Radio Frequency Engineer
Apopka, FL
Σύνολο ανά έτος
$150K
Επίπεδο
L4
Βάση
$150K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Qorvo?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων στην Qorvo in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $232,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Qorvo για τον ρόλο Μηχανικός Ραδιοσυχνοτήτων in United States είναι $150,000.

