Procter & Gamble
Procter & Gamble Λογιστής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λογιστής in United States στην Procter & Gamble κυμαίνεται από $158K έως $230K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Procter & Gamble. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$181K - $207K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$158K$181K$207K$230K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Procter & Gamble?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Technical Accountant

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λογιστής στην Procter & Gamble in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $230,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Procter & Gamble για τον ρόλο Λογιστής in United States είναι $157,950.

