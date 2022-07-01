Paramount Software Solutions Μισθοί

Ο μισθός της Paramount Software Solutions κυμαίνεται από $139,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $160,800 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Paramount Software Solutions . Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025